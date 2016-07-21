Калуга, 21 июля, 2016, 10:06 — ИА Регнум.

В текущем году по инициативе фракции партии «Единая Россия» депутаты Городской Думы города Калуги выделили дополнительно 20 миллионов рублей на капитальный ремонт детских дошкольных учреждений, которые построены в 60−70 годы.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги

19 июля глава городского самоуправления Александр Иванов посетил детский сад № 75, чтобы осуществить промежуточный контроль ремонтных работ. В ходе предыдущей проверки, были высказаны замечания о медленном темпе ремонта, на этот раз ситуация в корне изменилась.

Александр Иванов, в частности, заявил: «Работы ведутся в нормальном темпе: строится отмостка, полным ходом идет работа по укладке плитки в пищеблоке, заменены трубы. После выхода сюжета на калужском телевидении о вялой работе подрядчика, ходом ремонтных работ заинтересовалась прокуратура города Калуги. В результате визита сотрудников прокуратуры, были выявлены недочеты, которые были оперативно устранены, подрядчик заверяет, что все работы завершат к первому августа».

Детский сад №75 «Синяя птица» на ул. Николо-Козинской был закрыт на ремонт 1-го июня, но работы к этому времени были выполнены лишь на 40%. На выделенные 1 млн. 700 тыс. руб. до осени тут планируется полностью переоборудовать пищеблок, заменить все коммуникации, кровлю, провести работы по укреплению фундамента.

Депутатский корпус будет держать на контроле ход ремонтных работ в детских садах.