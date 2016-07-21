Данилов, Ярославская область, 21 июля, 2016, 10:04 — ИА Регнум. В Даниловском районе Ярославской области будет отремонтирована дорога из деревни Лупачево до села Середа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском отделении Общероссийского народного фронта, местные жители просят об этом администрацию района с 2008 года.

Жители деревни Лупачево вынуждены ездить в село Середа и обратно через село Стратилат, дорога до которого протяженностью чуть более одного километра пролегает по полю местного сельхозпредприятия. Она не входит в перечень автомобильных дорог общего пользования, поскольку возникла стихийно — от безысходности. Официальный путь из Лупачево в Середу в 20 раз длиннее, и эта грунтовая дорога также вся разбита глубокими колеями и ямами шириной во всю проезжую часть. Вот и ищут люди короткий и более безопасный путь. Правда, со временем он перестал быть безопасным — сейчас по самообразовавшейся «полевой» дороге невозможно проехать даже на внедорожнике, отмечают в Ярославском ОНФ.

«Экстренным службам сложно добраться до нашей деревни. Весной у нас загорелись два дома. Пока пожарные ехали через Козлово, огонь перекинулся еще на три дома. Все сгорели дотла», — сообщила староста деревни Наталия Волкова.

В ОНФ сочли, что фактически подъезд к Лупачево отсутствует. Оптимальным, по мнению «фронтовиков», будет решение привести в порядок дорогу, которой уже пользуются жители деревни, и включить ее в официальный реестр. После обращения ОНФ к руководству района c просьбой рассмотреть этот вопрос, с директором сельхозпредприятия были проведены переговоры о возможности передать в муниципальную собственность соответствующий земельный участок.

«Глава сельхозпредприятия направил письмо главе района, где согласился безвозмездно передать землю. Представители районной администрации в свою очередь заверили нас, что готовы провести межевание и включить дорогу Лупачево — Стратилат в официальный перечень. У района появилось законное основание выделять бюджетные деньги на содержание этой дороги», — отметил член регионального штаба Народного фронта Анатолий Упадышев.