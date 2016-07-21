Трамп: «Посмотрите, что происходит у нас в стране»
Вашингтон, 21 июля, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки «не имеют право поучать» другие страны. Об этом заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью газете New York Times.
«Не думаю, что у нас (США) есть право заниматься нравоучениями, — сказал Трамп. — Посмотрите, что происходит у нас в стране».
По его словам, руководству США в первую очередь необходимо «навести порядок у себя».
При этом Трамп заявил, что, будучи президентом, он намерен защищать страны Североатлантического альянса от «российской угрозы» только в том случае, если они исполнят свои обязательства перед Вашингтоном.
«Если они (страны НАТО) выполняют обязательства перед нами, тогда да», — заявил кандидат в президенты от Республиканской партии.
О каких именно обязательствах идет речь, миллиардер не уточнил.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля миллиардер Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Кандидатура бизнесмена была одобрена необходимым большинством голосов в ходе национального съезда республиканцев, проходящего в Кливленде (штат Огайо).
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