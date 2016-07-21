Ростов-на-Дону, 21 июля, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Режим ЧС из-за за разгула стихии введен в Куйбышевском районе Ростовской области. Непогода обрушилась на населенные пункты в ночь на 19 июля. Без света оставались восемь населенных пунктов, некоторые здания оказались повреждены. Об этом ИА REGNUM 21 июля сообщили в администрации муниципалитета.

kuibadm.donland.ru Последствия непогоды

Так, были частично обесточены пять хуторов и три села. В селе Куйбышево шквалистым ветром снесена кровля домов, выбиты стекла в 11 домовладениях. В селе Лысогорка повреждена крыша и окна местной школы. К счастью, обошлось без жертв.

Чрезвычайное положение будет действовать до особого распоряжения.

Напомним, что наиболее сильный удар стихии вечером 19 июля и ночью 20 июля пришелся на Матвеево-Курганский, Неклиновский и Куйбышевский районы. В Тарасовском районе без света оказались более 9 тыс. человек, а также социальные объекты. Энергетики восстановили линии электропередач во всех населенных пунктах.

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