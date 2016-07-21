Анкара, 21 июля, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о начале военного переворота, попытка которого была осуществлена в ночь на 16 июля, сказал его зять. Об этом глава Турции сообщил в интервью телеканалу AlJazeera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Эрдогана поставил в известность о начале мятежа муж его сестры. «Мы позже получили подтверждения, но изначально, на самом деле, мне сообщил мой зять», — сказал он.

Напомним, попытка военного переворота в Турции была предпринята в ночь на 16 июля. В это время Эрдоган находился на курорте в городе Мармарисе. Позднее по отелю, из которого только что отбыл Эрдоган, был нанесён авиаудар.

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