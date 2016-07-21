Баку, 21 июля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Вечером 20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил протоколы по передаче в использование личным составом вооруженных сил Турции зданий и строений в военном городке «Гызыл Шярг» и терминала на военном аэродроме вблизи Баку.

Arivaran Аэродром

Местные СМИ уточнили, что речь идет о создании турецкой военной базы. Однако на следующий день Минобороны АР выступило с опровержением.

«Информация, распространенная в СМИ, о создании на территории Азербайджана военной базы какого-либо иностранного государства не имеет никаких оснований и не соответствует действительности», — заявил заместитель министра обороны Азербайджана, командующий ВВС, генерал-лейтенант Рамиз Тахиров, уточнив, что еще с 1999 года аэродром, расположенный в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев, используется для отправки азербайджанских военнослужащих, участвующих в миротворческих миссиях в Косово, Афганистане и Ираке.

По словам Тахирова, «за час до посадки самолета на аэродром представителем аппарата военного атташе Турции здесь открываются две комнаты».

«Пока самолет находится на аэродроме, проходит техническое обслуживание, заправляется и проводятся другие процедуры, краткосрочный отдых пилотов проходит в этих комнатах. После отправки самолета комнаты закрываются, передаются азербайджанской стороне, берутся под охрану, и представители аппарата военного атташе Турции покидают территорию», — пояснил военный.

Между тем Тахиров уточнил, что согласно протоколу, утвержденному накануне президентом Азербайджана, здание, расположенное на территории военного городка «Гызыл Шарг» и используемое еще с 1990-х годов, предано в аренду аппарату военного атташе Турции в стране.