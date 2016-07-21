Грозный, 21 июля, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Двум северокавказским республикам будет оказана помощь в борьбе с безработицей. Согласно распоряжению правительство РФ, Дагестан получит около 84,4 млн рублей, а Чеченская Республика — самый большой транш — более 133,7 млн рублей. Об этом 21 июля сообщается на официальном сайте правительства РФ.

jackmac34 Деньги

Выделенные субсидии будут направлены на поддержку организаций и предприятий, в которых планируется сокращение, чтобы поддержать уровень занятости среди местного населения. За счет этих денег будут обеспечиваться временной работой сотрудники предприятий, находящиеся под риском увольнения. Кроме того, поддержку получат компании, которые нанимают на работу инвалидов и людей, попавших под сокращение в других предприятиях. С помощью выделенных субсидий будет организована также профессиональная переподготовка среди желающих граждан.

Основная часть мероприятий связана с поддержкой работников компаний, на которых сложилась наиболее сложная экономическая ситуация, в том числе ОАО «Каспийский завод точной механики», ОАО «Дагдизель» и ОАО «Дагэлектроавтомат». Как отметили в Министерстве труда и социального развития Дагестана, в республике более тысячи человек смогут избежать сокращения за счет поддержки из федерального бюджета.

Читайте по теме: За 5 лет в Чечне трудоустроено более 102 тысяч безработных

В Чечне на выделенную субсидию планируется реализовать ряд мероприятий, в том числе по временному и постоянному трудоустройству граждан, уволенных из организаций. Будет оказана поддержка безработным гражданам и выпускникам. Кроме того, ряд предприятий получит деньги на возмещение расходов на частичную оплату труда принятых работников-инвалидов.

Всего, как сообщили в Министерстве труда, занятости и социального развития республики, планируется трудоустроить 892 человека, из них 309 на временной основе и 13 человек с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время численность безработных в Чечне составляет 69,6 тыс. человек. За последние пять лет число жителей региона, не имеющих работу, уменьшилось на 102 700 человек.

Напомним, что безработица — является одной из главных проблем северокавказских регионов. Так, в Ингушетии уровень безработицы достиг самых больших значений по России — на 1 января 2016 он составил 30,7%.

Читайте также по теме: В Ингушетии принята программа по снижению безработицы

На борьбу с безработицей в Кабардино-Балкарии направят более 357 млн рублей