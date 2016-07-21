Волгоград, 21 июля, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Юбилейный, десятый чемпионат мира по тхэквондо (ГТФ), который в течение четырех дней проходил в Казани, стал урожайным на награды для волгоградских спортсменов. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете спорта 21 июля, блистательное выступление порадовало зрителей состязания уже в первый день соревнований.

SimonaR Медали

В возрастной категории свыше 45 лет волгоградский ветеран — 60-летний Валерий Ямлиханов завоевал сразу две золотые награды и стал абсолютным чемпионом планеты. Не нашлось равных ему как в программе «хьёнг» (формальный комплекс показательных упражнений на технику тхэквондо), так и в «масоги» (спаррингах).

Не обошлось без приятных сюрпризов и во второй день чемпионата. Высочайший класс подтвердил один из лидеров тхэквондо не только российского, но и мирового — Иван Селезнев, который пополнил свою обширную коллекцию еще двумя титулами. Первое «золото» спортсмен получил в дисциплине «силовое разбивание», где одним ударом ноги необходимо было сломать шесть деревянных досок толщиной 2,5 сантиметра каждая. Вторую награду высшего достоинства Селезнев завоевал в специальной технике — здесь спортсменам нужно в прыжке сокрушить планку, установленную на высоте 2,4 метра, и волгоградец оказался единственным, кому удалось справиться с задачей.

В рамках первенства мира отличились и юные спорсмены из Волгоградской области. В формальном комплексе чемпионские звания достались Данилу Осадчему и Артему Костякову, Виктория Конькова удостоилась «серебра», «бронзу» выиграли Илья Осадчий, Лилия Саматова и Александр Понамарев. По итогам спаррингов на высшую ступень пьедестала поднялись семь спортсменов. Кроме того, в «масоги» волгоградцы взяли три «серебра» и шесть бронзовых наград.

Добавим, что участие в чемпионате мира по тхэквандо, который принимал Дворец единоборств «Ак Барс» в Казани, приняли более 800 представителей 20 стран. Росийские спортсмены победили в общекомандном зачете. На счету волгоградских бойцов — 27 наград.