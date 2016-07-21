Прага, 21 июля, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Доходы и заработная плата россиян в последние два года не растут или растут медленнее, чем раньше, а объем кредитования сокращается. Причиной стагнации российской экономики стали падение цен на нефть и санкции, введенные ЕС и США. Средство, которое помогло в 2009 году, — увеличение пенсий и денежные интервенции — в настоящее время не работает, так как рубль ослаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В среднесрочной перспективе потребление и доходы россиян продолжат снижаться из-за низких цен на нефть и нынешнего курса правительства. Однако президент России Владимир Путин, несмотря на эти трудности, пользуется большой поддержкой у населения, отмечает PL.