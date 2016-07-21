Тайбэй, 21 июля, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Следственная комиссия на Тайване назвала причину пожара в автобусе 19 июля, жертвами которого стали 26 человек. Ей стало короткое замыкание и неисправность электропроводки, сообщает газета China Times.

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По мнению экспертов, очаг возгорания находился за водителем, там был найден перегоревший предохранитель и расплавленные провода между аккумулятором и блоком управления. Из-за этого аварийно не смогли открыться двери.

Издание уточняет, что помочь пассажирам — туристам из Китая — не смог и водитель, который потерял сознание, надышавшись угарным газом. В результате автобус протаранил отбойник на высокой скорости и сгорел. Погибли 26 человек — 24 туриста, гид и водитель.

Расследование трагедии продолжается. Транспортной компании Mei Kui Shih Transportation Company, которой принадлежал автобус, временно запрещена деятельность.