Красногорск, 21 июля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Власти Подмосковья планируют с осени 2016 года продолжить политику укрупнения муниципалитетов, которая поэтапно проводится в области уже более двух лет. Об этом сообщил в ходе московского областного молодежного форума губернатор региона Андрей Воробьев. Тем не менее пока одни эксперты говорят о целесообразности объединения, подчеркивая важность сокращения количества чиновников и, соответственно, оптимизации бюджетных расходов, другие опасаются планомерного уничтожения сел и серьезного урезания региональных дотаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Серебрякова Зинаида. Пейзаж. Село Нескучное Курской губернии. 1916

«Мы заинтересованы, чтобы каждый муниципалитет, каждое поселение работали в продолжение федеральной политики, федеральной идеологии, и для этого мы очень аккуратно, советуясь с жителями, преобразовываем муниципальные округа в городские округа, объединяем те территории, которые доставляют хлопоты людям. Такую работу мы продолжим по ряду территорий. Обязательно это сделаем, продолжим это осенью 2016 года», — заявил Воробьев в среду, его цитирует РИАМО.

Политику объединения, проводимую губернатором, поддерживает зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин, который отмечает, что в области существует большое количество мелких муниципалитетов с низкой управляемостью и большим набором проблем.

«Этот процесс я поддерживаю. У нас есть огромное количество мелких муниципалитетов, где управляемость либо частично потеряна, либо имеется огромное количество проблем. Так, в Раменском районе находится 21 муниципальное образование на территории в 1,3 тысяч квадратных километров. Где это видано? Это значит, что там 21 глава, 21 заместитель и так далее. Зачем содержать такую гвардию чиновников, когда мы сокращаем бюджетные расходы? Или, например, Серпуховский район, который надо давно объединить с городом Серпухов. Район с 30 тысячами жителей? Это что за район? Считаю, что укрупнять муниципалитеты надо продолжить», — заявил Чистюхин корреспонденту ИА REGNUM.

Он также отметил, что зачастую жители области высказываются против объединения из-за малой информированности и действий разных «групп интересантов», опасающихся за свое положение во власти.

«Во-первых, отдельные интересанты, находящиеся у власти, не заинтересованы в объединение в связи с тем, что они тогда потеряют свои должности, и они воду мутят и народ подбивают на то, что будут проблемы и так далее. Всегда есть люди, которые будоражат ситуацию. Еще такие проблемы возникают, когда люди не достаточно проинформированы. У сельских поселений, например, есть некоторые льготы по оплате коммунальных услуг. Людям не объяснили толком и идет «сарафанное радио», что жители все потеряют, будут в два раза дороже платить за все, что, на самом деле, не соответствует действительности. Если власть с людьми нормально проговорит, тогда и проблем не возникает», — заключил парламентарий.

Иного мнения придерживается глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, выступающий за сохранение села. Он опасается, что последствием объединения муниципалитетов станет потеря финансовой «связи» с окраинами новых образований.

«Если они считают, что укрупнение настолько целесообразно и полезно, то давайте укрупним Москву и Московскую область или даже объединим все субъекты РФ и сделаем президента-губернатора Владимира Путина. Но так нельзя сделать, так как у каждого субъекта или муниципалитета есть свои особенности. Объединение под городские округа практически уничтожает мелкие населенные пункты, то есть идет планомерное уничтожение села. Как в любой империи — центр живет богато, а окраины загибаются, потому что понятно, что строить объекты, например, социальные, будут в крупных городах, а в тысячных или пятитысячных — нет. Небольшие населенные пункты будут забыты и обездолены», — пояснил глава района.

Шестун также заключил, что более 90% жителей района высказываются против укрупнения и вопрос реформы территориального деления области остается для людей самым болезненным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабная оптимизация в области началась в мае 2014 года с объединения Королева и Юбилейного. В декабре 2014 года было принято решение об объединении Балашихи и Железнодорожного. Решение о формировании городского округа Озёры, включающего городское поселение Озёры и сельские поселения Бояркинское и Клишинское, было принято в марте 2015 года. Затем в Можайском районе объединили все поселения, кроме Можайска и Бородино.

В Щёлковском районе создается единая администрация, которая обслуживает и район целиком, и административный центр. В сентябре 2015 года в Московской области появилось еще два новых городских округа — Кашира и Мытищи, преобразованные из Каширского и Мытищинского районов. 15 октября депутаты областной Думы пересмотрели территориальный статус Серебряно-Прудского района Подмосковья, который был преобразован в городской округ. В марте прошло объединение Подольска, Климовска и Подольского района.