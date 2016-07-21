США, 21 июля, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Неизвестные открыли огонь по группе полицейских в США, сообщают в соцсети Twitter очевидцы и местные СМИ.

cocoparisienne Полиция

Инцидент произошел в городе Коламбус (штат Огайо). По предварительным данным, сотрудники полиции находятся под «винтовочным огнём».

Ранее в США в ходе массовой акции протеста против насилия полицейских в отношении чернокожего населения в Далласе была открыта стрельба из огнестрельного оружия. В результате были убиты пятеро сотрудников правоохранительных органов, еще семеро полицейских и двое гражданских лиц получили ранения.

Установлено, что стрельба велась с одного из ярусов здания автопарковки. Подозреваемый был убит с помощью робота, к которому было прикреплено взрывное устройство. По подозрению в причастности к произошедшему также были задержаны 3 человека (женщина и двое мужчин).