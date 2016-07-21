Лондон, 21 июля, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании (1979—1990 гг.) Маргарет Тэтчер использовала фотографии принца Уильяма в информационной войне по рекомендации её пресс-секретаря Бернара Ингэма. Война велась в отношении британского антиядерного движения, пишет The Guardian.

TheMatthewSlack Принц Уильям, Герцог Кембриджский

Фрэнсис Пим, который был министром иностранных дел Великобритании (1982—1983 гг.) в правительстве Тэтчер, в 1983 году обратил внимание главы государства на то, что антиядерное движение заметно набрало силу, грозя препятствовать развёртыванию в Великобритании ракет из США.

По совету Ингэма в СМИ были опубликованы фотографии маленького принца Уильма. Наследник фигурировал на снимках со своими родителями — принцем Чарльзом и принцессой Дианой в период их поездки в Австралию.

Таким образом, внимание общественности было переключено с пропаганды ядерного разоружения на наследника британского престола. Стоит отметить, что на упомянутых снимках Уильяму десять месяцев.