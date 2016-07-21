Берлин, 21 июля, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Голландские и немецкие ученые пришли к выводу, что музыка в стиле «хеви-метал» помогает бороться с депрессией и страхом перед перспективой собственной смерти, сообщает The Independent.

fjaka Хеви-метал

По их мнению, приверженцы этой музыкальной субкультуры уверены в том, что прослушивание тяжелой музыки спасает их от депрессии и даже помогает в борьбе со страхом смерти.

Ученые провели эксперимент с привлечением 30 добровольцев. С их участием был сделан сравнительный анализ психологического воздействия композиции группы Slayer «Angel Of Death» и аудиокниги нейтрального содержания. Испытуемые демонстрировали повышение самооценки после прослушивания песни. Этот показатель считается очень важным фактором в теории управления страхом.

Стоит отметить, что указанная теория признает необходимым не только повышение самооценки, но и формирование представлений о смысле и ценности жизни.

Ученые подчеркивают, что описанное позитивное психологическое воздействие распространяется только на поклонников вышеуказанного музыкального направления.