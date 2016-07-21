Турция, 21 июля, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Пример Турции, в которой произошла попытка государственного переворота, показал, что Вашингтону необходимо убрать из нестабильных стран своё ядерное оружие, пишет Бонни Кристиан в статье для National Interest.

Ядерная бомба Mk-43

Автор отмечает, что многие забыли, что на базе «Инджирлик», которая оказалась без электроснабжения в результате попытки путчистов захватить власть в Турции, хранится около 50 водородных бомб B-61, каждая из которых обладает мощностью, в одиннадцать раз превышающую сброшенный на Хиросиму заряд.

Термоядерные заряды, несомненно, хранятся в подземном хранилище и оснащены защитными механизмами, да и количество — благодаря сокращению арсеналов, осуществленному президентами США Джорджем Бушем — старшим и Джорджем Бушем — младшим, уже не столь велико. Однако для катастрофы нужно не так уж и много таких термоядерных зарядов, а защиту можно обойти, если знать как.

Мало того что база оказалась отрезанной на какое-то время от электроэнергии, на ней развернут не слишком многочисленный контингент войск, поэтому подземные хранилища могут оказаться не столь надежными.

И база «Инджирлик» не единственная иностранная база США, на которой Вашингтон хранит ядерное оружие. Еще около 130 зарядов B-61 находится в Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах, и нельзя сказать, что на них всех хорошо построена система безопасности.

В частности, в сети есть видео того, как противники ядерного оружия забираются на базу ВВС в Клейне-Брогель в Бельгии, используя для этого простой коврик, который они накидывают на забор с колючей проволокой. Активистам удается добраться для здания, в котором хранятся ядерные заряды, и расклеить везде стикеры. Когда же их настигает «охрана», видно, что это один военнослужащий, вооруженный незаряженным оружием.

Хорошо еще, отмечает автор, что террористические организации не стремятся завладеть этим оружием. Да, признает Кристиан, даже в сложном положении, в котором оказалась база «Инджирлик», выкрасть бомбы или иным образом воспользоваться ими в деструктивных целях было бы очень сложно. Однако не стоит ожидать, что так будет всегда.

Еще больше вопросов, по мнению автора, вызывает то, насколько незначительны приобретения для Вашингтона в области безопасности от наличия ядерного оружия в ЕС. Теоретически размещение таких вооружений в такой близости от границ России послужит сдерживающим фактором для агрессии, однако этот подход времен холодной войны является лишь реликтом как политического, так и технического характера.

Как замечают эксперты, ракеты более эффективны в нанесении удара и обладают большей точностью, поэтому в случае необходимости Вашингтон не станет прибегать в первую очень к этим 180 бомбам.

Более того, когда все больше угроз исходит от «негосударственных» игроков, все сложнее становится оправдывать применение столь бесчеловечного средства, как ядерное оружие.

Таким образом, размещение излишнего числа водородных бомб в странах — членах НАТО, которые страдают внутренней нестабильностью, в лучшем случае оказывает нейтральное воздействие на безопасность США. Однако, что более вероятно, такое размещение является ненужным и дорогостоящим риском, коренящимся в устарелом мышлении, не отражающем мир.

И может быть, подчеркивает автор, пока рано говорить о том, что нужно вернуть войска США из ЕС, однако о том, чтобы вернуть водородные бомбы, говорить необходимо.