Москва, 21 июля, 2016, 08:40 — ИА Регнум. В среду, 20 июля, фьючерс на Brent закрылся в плюсе. Цена восстановилась с минимума $45,88 до $47,46 (3,4%) после выхода отчёта Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Запасы нефти уменьшились на 2,3 млн баррелей, до 519,4 млн баррелей. Средний прогноз экспертов предполагал снижение запасов на 1,7 млн баррелей. На другие показатели трейдеры не обращали внимания.

ИА REGNUM Нефть

Сегодня, 21 июля, в Азии баррель Brent стоит $47,21 (+0,28). В центре внимания участников рынка: заседания ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги. Рынок ожидает, что монетарная политика сохранится на прежнем уровне. Если во время пресс-конференции от главы ЕЦБ Марио Драги сюрпризов не будет, евро укрепится к доллару. Следом за евро потянутся другие валюты, включая нефть.

Чтобы на рынок привлечь новых покупателей и вернуть стоимость нефти в район 50 долларов за баррель, ценам необходимо пройти два уровня сопротивления — 47,50 и 48,00. Склоняюсь к тому, что первый уровень будет пройден в первой половине дня. Ко второму уровню цена вернётся на американской сессии после выступления Драги.