Волгоград, 21 июля, 2016, 08:18 — ИА Регнум. На железнодорожном вокзале в Волгограде эвакуировали пассажиров. По сообщениям оцевидцев, инцидент произошел накануне вечером, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

tookapic Железная дорога

«В 22:36 приехали на «южном» поезде на вокзал. Всех выводили какими-то подвалами в спешке и даже не проверяли вещи, куча стражей внутри, на улице ДПС выгоняли все машины около вокзала, на территорию заезжали пожарные», — написал в соцсети один из очевидцев.

Причины пока не уточняются. Пользователи соцсетей предположили возможные учения или вероятность теракта. По предварительным данным, в полицию поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах на вокзале.

На месте работатала оперативно-следственная группа. Прибыли машины МЧС и скорой помощи. Вокзал оцепили. Вернуться в здание пассажирам позволили лишь после полночи, после того, как сотрудниками полиции была полностью обследована территория вокзала, уточняет «Все для Вас». Взрывных устройств обнаружено не было. В сети появились кадры спешной эвакуации людей с вокзала.

Напомним, эвакуировать людей с вокзала пришлось и весной прошлого года. Причиной стала подозрительная сумка, которую заметил один из посетителей. В считанные минуты пассажиров и встречающих оперативно вывели из здания. Но в это время нашелся хозяин сумки. Годом ранее поступил анонимный звонок о заложенной на вокзале бомбе. Пассажиров спешно эвакуировали, территорию и здание обследовали, но взрывных устройств не нашли.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2013 года на железнодорожном вокзале «Волгоград 1» произошел теракт. В результате взрыва погибли 17 человек и 40 были ранены.

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