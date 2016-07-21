Донецк, 21 июля, 2016, 08:18 — ИА Регнум. На Донетчине сохраняется напряженная военная обстановка, в частности, за последние сутки подразделения ВСУ 709 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом на вечернем брифинге 20 июля заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Обстрел с воздуха

«Выпущено шестьдесят три 152-мм и 122-мм артиллерийских снаряда. Также противник выпустил 261 мину калибра 120 мм и 286 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

По его словам, вчера под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Васильевка, Зайцево, Гольмовский, Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Жабуньки, Макеевка, Минеральное, Докучаевск, Саханка, Коминтерново, Октябрь, Донецк (Петровский район и аэропорт).

Басурин отметил, что в результате ведения боевых действий «повреждения получили 26 домостроений».

Он сообщил, что ВСУ применяют артиллерию, которая расположена в Авдеевке.

«По данным нашей разведки, командование 58-й бригады тщательно скрывает местоположение 152‑ и 122-мм артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Новоселовка и не подпускает к своим позициям представителей мониторинговой миссии ОБСЕ. К тому же руководство штаба «АТО» предпринимает попытки дестабилизировать обстановку вдоль всей линии соприкосновения проведением провокационных действий, вследствие которых подразделения ВСУ и Нацгвардии несут потери от вынужденного ответного огня наших войск. Разведка ВС ДНР зафиксировала увеличение раненых военнослужащих ВСУ, прибывающих в лечебные учреждения. Также стало известно, что военнослужащие украинской армии массово обращаются в медицинские учреждения, чтобы за денежное вознаграждение уклониться от нахождения на линии соприкосновения», — рассказал Басурин.

Военный также проинформировал, что разведка ВС ДНР продолжает фиксировать усиление группировки ВСУ.

«Так, в районе населенных пунктов: Дзержинск (5 км от линии соприкосновения) зафиксировано местонахождение 120-мм самоходного артиллерийского орудия «Нона-С»; Касьяновка (23 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие до 500 человек из состава националистических подразделений», — подытожил представитель оборонного ведомства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за последние сутки в Донбассе в результате боевых действий ни один военнослужащий Украины не погиб и не получил ранения. В то же время Лысенко считает неправильным называть «тишиной» отсутствие потерь в рядах ВСУ. Он сообщил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 54 раза обстреляли позиции ВСУ.