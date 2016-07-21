Москва, 21 июля, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин лично завел уголовное дело в отношении высокопоставленных сотрудников ведомства. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

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«Ознакомившись с документами, генерал юстиции РФ Бастрыкин лично возбудил в отношении своих подчиненных уголовное дело, квалифицировав их действия как получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК)», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре РФ признали решение Бастрыкина обоснованным, однако, определяя подследственность дела, посчитали, что для объективности разбираться с коррупцией в СКР должны сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые и произвели обыски и задержания в ГСУ СКР в Москве.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Семь высокопоставленных офицеров столичного Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР РФ) проверяются на причастность к должностным преступлениям.

«Сейчас по делу проходит 7 сотрудников главка и центрального аппарата СКР, в том числе состоящих на руководящих должностях», — сообщил источник.

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