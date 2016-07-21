Лондон, 21 июля, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» планирует купить у «Эвертона» нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку, сообщает сайт итальянского спортивного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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По информации ресурса, лондонский клуб предлагает за 23-летнего бельгийского спортсмена € 60 млн.

В прошедшем сезоне Лукаку выступал в 37 матчах чемпионата Англии, забил в них 18 голов и сделал шесть голевых передач. Кроме того, он стал автором двух голов в пяти матчах чемпионата Европы 2016 года.

Стоит напомнить, что Ромелу Лукаку уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год.