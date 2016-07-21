Вашингтон, 21 июля, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Власти США намерены оказать содействие украинской стороне в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, сотрудники ФБР уже подключились к выяснению обстоятельств преступления, передает 21 июля «Голос Америки».

Сотрудник ФБР

По словам представителя Госдепартамента США Джона Кирби, в Вашингтоне «шокированы и опечалены» гибелью журналиста. Американская сторона поддерживает правительство Украины в намерении провести полное и беспристрастное расследование убийства Шеремета и привлечь виновных в расправе над журналистом к ответственности.

«Федеральное бюро расследований начало оказывать помощь украинским властям в их расследовании», — добавил Кирби.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданин Белоруссии Павел Шеремет погиб утром 20 июля в Киеве при взрыве автомобиля. Украинские следователи рассматривают несколько версий убийства журналиста: профессиональную деятельность, неприязненные отношения и так называемый «российский след». Кроме того, целью злоумышленников могла быть руководитель издания «Украинская правда» Алена Притула, в автомобиле которой ехал Шеремет.