Ереван, 21 июля, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Видеозапись с уличными столкновениями протестующих и полиции Еревана, начавшимися накануне, 20 июля, появилась в интернете. Пятиминутный видеоролик, на котором видно столкновение у здания патрульно-постового полка в столице Армении, опубликован на сайте YouTube.

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Из записи следует, что протестующие забрасывают сотрудников правоохранительных органов камнями. Полицейские отгораживаются щитами, некоторые протестующие пытаются пинать полицейских ногами.

В какой-то момент раздаются выстрелы в воздух, что несколько сдерживает агрессию. Далее был применён слезоточивый газ, так как толпа не расходилась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полиция Армении применила против протестующей в Ереване толпы, собравшейся в поддержку вооружённой группы «Сасна црер», слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Митингующие потребовали, чтобы полиция передала членам вооружённой группы собранную еду. Протестующие начали штурм оцепления, не дождавшись ответа полиции.

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