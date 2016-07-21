Якутск, 21 июля, 2016, 08:18 — ИА Регнум. В здании ГУП «Комдрагметалл» Якутии, занимающегося оптовой торговлей драгоценными камнями и металлами, обнаружили пьяную охрану. Продюсер, композитор и заслуженный деятель искусств республики Валерий Шадрин, пытавшийся проинформировать о состоянии охранников, никого не удивил и выяснил, что они часто исполняют свои обязанности, будучи нетрезвыми. О том, как потешались туристы и что нужно было сделать, чтобы пьяную охрану заменили на трезвую, Валерий Шадрин написал в своём блоге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

sakhanews.ru Здание, где расположена главная Сокровищница Якутии

«Вооруженная охрана из двух человек, которая охраняет весь комплекс здания Комдрагмета, в том числе Министерство финансов Якутии, знаменитый ресторан «Фудзияма», находится в неадекватном состоянии, в глубоком алкогольном нокдауне», — сообщил композитор.

Когда он попытался сообщить о своих наблюдениях службе безопасности филиала «Московского элитарного банка», расположенного в том же здании, ему ответили: «Охрана постоянно пьяная, и она нам не подчиняется».

Тем временем, по словам Валерия Шадрина, 13 иностранцев в холле здания с удивлением и большим интересом фотографировали пьяных охранников, сопровождая это радостными репликами.

Кассир Сокровищницы Якутии, в которой в том числе выставлены крупные алмазы, золото, платина и хранятся драгоценности республики, подтвердила, что охрана пьёт с раннего утра. В Национальном художественном музее республики этому факту тоже не удивились.

Валерий Шадрин недоумевает, почему на то, что охранники выпивают, никто не обратил внимания, а также где охрана смогла утром приобрести алкоголь (в Якутии, напомним, его продают с 14:00). По словам композитора, пьяных охранников заменили на трезвых только после звонка руководству ГУП «Комдрагметалл».

Напомним, в этом же здании расположена Сокровищница Якутии, она является составной частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней региона. Часть ценностей сокровищницы выставляется для всеобщего обозрения на постоянно действующей выставке, на которой представлены самородки золота, платины, серебра, крупных природных алмазов, произведений ювелиров, огранщиков, резчиков по кости и камню.