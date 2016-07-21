Австрия, 21 июля, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Товарищеский матч казанского «Рубина» и английского «Вест Хэма» на сборах в Австрии закончился разгромом лондонской команды со счетом 3:0, сообщает «Чемпионат».

Carla Arenas Футбол

Встреча проходила в австрийском Кроттендорфе, в ходе неё голы забили Марко Девич, новичок казанской команды Максим Лестьенн и Гёкдениз Карадениз.

Главный тренер казанцев Хави Грасия назвал этот матч лучшим на сборе.

Следующий контрольный матч «Рубин» проведет в субботу 23 июля с английским клубом «Норвич Сити».