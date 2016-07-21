Пекин, 21 июля, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Министерство общественной безопасности отчиталось перед Госсоветом КНР о результатах кампании по борьбе с киберпреступностью, которая была развернута в апреле 2016 г.

geralt Мировая сеть

Согласно опубликованному докладу, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать около 2 тыс. преступников, которые незаконным путем получали личные данные граждан КНР, пишет «Синьхуа».

Было возбуждено около 750 уголовных дел, полицейские уничтожили более 350 тыс. документов, содержавших данные о гражданах. Действия сотрудников полиции нанесли серьезный удар по мошенникам. Количество преступных схем, использующих данные банковских карточек граждан, значительно сократились.

Кампания по борьбе с незаконной торговлей и получением личной информации была развернута в апреле 2016 г. и продлится до сентября. Правоохранительные органы КНР обещают искоренить данный вид преступной деятельности.