Тегеран, 21 июля, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Информация о готовящемся военном перевороте была направлена турецкому руководству со стороны России: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил её за несколько часов до начала мятежа, сообщает Fars.

Кадр видео с сайта youtube.com пользователя News Prime Танки на улицах ... во время попытки военного переворота в Турции

Уточняется, что сведения о предстоящих событиях поступили из дипломатических источников Турции. Российские источники предупредили Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) о том, что «переворот неизбежен».

В свою очередь, российские источники узнали о готовящихся событиях, потому что разведслужбам удалось перехватить переговоры участников предстоящего мятежа. Переговоры включали обсуждение планов переворота: в частности, прошла информация, что необходимо направить военные вертолёты к отелю в городе Мармарисе. Мятежники планировали убить президента Турции, который находился в отеле.

Напомним, попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля. Мятеж не удался, к утру преданные турецким властям военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.