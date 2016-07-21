Ереван, 21 июля, 2016, 05:53 — ИА Регнум. Полиция разогнала демонстрантов возле захваченного здания патрульно-постовой службы в Ереване, задержаны десятки человек, передаёт агентство «Новости-Армения».

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Сообщается, что после двух предупреждений стражи порядка в считанные минуты очистили территорию от митингующих. Спецсредства при этом не применялись.

По данным пресс-службы Минздрава Армении, в результате столкновений за помощью в медучреждения обратился 51 пострадавший. В том числе пострадали 28 полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Армении с 17 июля вооружённая группа, захватившая полк ППС, удерживает в заложниках сотрудников полиции, в том числе генерала и полковника. Во время захвата был убит полковник Артур Ваноян, ранены ещё четверо полицейских.

Ранее полиция Армении применила против собравшихся в поддержку вооружённой группы слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.

Ситуация накалилась после того, как митингующие потребовали от полиции передать членам вооружённой группы собранную людьми еду. Не получив ответа от представителей правоохранительных органов, собравшиеся пошли на штурм оцепления, в полицейских полетели камни.

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