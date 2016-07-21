Петропавловск-Камчатский, 21 июля, 2016, 05:10 — ИА Регнум. Туристы, которые вечером в среду пострадали в ДТП на Вилючинском перевале на Камчатке, приехали отдыхать на полуостров из разных регионов Дальнего Востока и России. В частности, как рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель регионального СКР Денис Волощенко, среди тех, кто попал в больницу, были приезжие из Владивостока, Якутии, Москвы и Московской области.

kamgov.ru «Вахтовка» с туристами перевернулась на Камчатке

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Собеседник агентства отметил, что турист, который наиболее сильно пострадал и накануне был госпитализирован в реанимацию, приехал из Серпухово.

«Госпитализирован был и повар, но он местный», — отметил Волощенко.

Он также добавил, что у следствия пока две основные версии случившегося — неисправность тормозной системы на машине, или водитель не выбрал безопасную скорость движения. Читайте также: На Камчатке СКР начал проверку по факту ДТП с группой туристов

Как сообщало ИА REGNUM, состояние туриста, который был госпитализирован в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, улучшилось и его перевели в нейрохирургическое отделение. Еще одного отправили на амбулаторное лечение и сейчас в больнице остаются четыре человека из 12-ти доставленных сюда вечером в среду с Вилючинского перевала.

По факту ДТП Следственный комитет России начал проверку, после которой будет принято решение возбуждать или нет уголовное дело. УРАЛ, переделанный под перевозку людей, перевернулся при спуске с Вилючинского перевала в 80 км от Петропавловска-Камчатского. В момент ДТП на борту машины было 9 туристов, два гида, повар и водитель. Последний не пострадал.