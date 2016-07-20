Петропавловск-Камчатский, 21 июля, 2016, 02:21 — ИА Регнум. На Камчатке улучшилось состояние туриста, который после ДТП на Вилючинском перевале вечером в среду был госпитализирован в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM замминистра здравоохранения края Марина Волкова, он переведен в нейрохирургическое отделение.

kamgov.ru «Вахтовка» с туристами перевернулась на Камчатке

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По словам собеседника агентства, еще одного пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.

«Таким образом, сейчас в больнице остаются четыре человека — трое в нейрохирургическом отделении, и один — в травматологическом. Врачи продолжают следить за ними», — сказала Волкова.

Всего вечером в среду в краевую больницу на Камчатке вертолетом Центра медицины катастроф были доставлены 12 человек. Пятерых госпитализировали, а остальных отпустили на амбулаторное лечение. Они получили травмы, не опасные для жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту ДТП Следственный комитет России начал проверку, после которой будет принято решение возбуждать или нет уголовное дело. Тем временем, специалисты в туристической отрасли рассказали, что у «вахтовки», скорее всего, отказали тормоза. Так это или нет предстоит выяснить экспертам и следователям.

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УРАЛ, переделанный под перевозку людей, перевернулся при спуске с Вилючинского перевала в 80 км от Петропавловска-Камчатского. В момент ДТП на борту машины было 9 туристов, два гида, повар и водитель. Последний не пострадал.