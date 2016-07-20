Петропавловск-Камчатский, 21 июля, 2016, 02:15 — ИА Регнум. На Камчатке СКР начал проверку по факту ДТП на Вилючинском перевале, где в среду вечером перевернулась «вахтовка» (УРАЛ, переделанный под перевозку людей) с туристами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель регионального управления СКР Денис Волощенко.

kamgov.ru На Камчатке перевернулась «вахтовка» с туристами

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По его словам, сегодня, 21 июля, на место ДТП отправится группа следователей, чтобы осмотреть место происшествия и выяснить подробности случившегося.

«Большинство пострадавших получили неопасные для жизни травмы и были отправлены на амбулаторное лечение. Накануне госпитализировали пять человек — повара и четырех туристов. Один из пострадавших был направлен в реанимацию», — рассказал собеседник агентства.

Следователи, после осмотра места происшествия, намерены назначить несколько экспертиз и по результатам проверки примут решение возбуждать или нет уголовное дело.

Тем временем, по мнению экспертов из туристической отрасли Камчатки, у водителя машины при движении по крутому спуску могли отказать тормоза. Так это или нет, предстоит установить экспертам и следствию.

Как сообщало ИА REGNUM, на место происшествия в 80 км от Петропавловска-Камчатского в район ДТП накануне вылетал вертолет, который и привез всех пострадавших в столицу региона. Группа туристов возвращалась после путешествия по вулканам Мутновский и Горелый, которое длилось несколько дней. В МЧС при этом говорят, что в спасательном отряде группа не регистрировалась.