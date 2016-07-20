Тирасполь, 21 июля, 2016, 02:05 — ИА Регнум. В столице Приднестровья Тирасполе открылась новая общественная приемная республиканской партии «Обновление», в которой, на основании межпартийного соглашения, будет функционировать «пункт взаимодействия» партии «Единая Россия». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента Приднестровья, это будет «место, где приднестровцы могут напрямую связаться с центральным аппаратом партии «Единая Россия».

photosight.ru Флаги

На открытие приемной прибыли депутат Госдумы Артем Туров («Единая Россия»), руководитель департамента международных связей «единороссов» Константин Петриченко и замруководителя департамента по работе с регионами партии Ирина Пуксова.

«Двери приемной открыты не только для граждан Российской Федерации, которых в республике около 200 тысяч, но и для всех нуждающихся в помощи — консультационной или практической. Открытый в приднестровской столице пункт взаимодействия с единороссами — первый за пределами России, но не единственный в Приднестровье, в ближайшее время планируется появление филиалов и в других районах республики», — сообщили в парламентской пресс-службе.

«Мы получили сегодня новый островок России на приднестровской земле, куда каждый приднестровец, независимо от гражданства, сможет обратиться за решением проблем», — заявил, выступая на открытии приемной, спикер приднестровского парламента Вадим Красносельский.

По завершении церемонии состоялся «круглый стол». Депутат Госдумы РФ Артем Туров отметил важность события в рамках подготовки к выборам в Госдуму РФ, которые состоятся 18 сентября. «Имея такое представительство, мы в преддверии выборов будем иметь возможность получать наказы, узнавать о проблемах, с которыми сталкиваются жители Приднестровья. Это даст и новые возможности для сотрудничества — культурного, политического, экономического», — сказал Туров. По его словам, тираспольская приемная — первый подобный объект за пределами России.

«Участие приднестровцев в выборах в российский парламент — это проявление нашей сопричастности к политической жизни большой Родины. Свою судьбу мы определили 10 лет назад, когда прошел всенародный референдум. На нем 97% участников высказалось за независимость республики и ее дальнейшее свободное вхождение в состав Российской Федерации. В этом и состоит приднестровская национальная идея», — констатировал Красносельский.

«Такой совместный проект, как общая приемная, — это знак взаимного доверия и искренней дружбы. Убежден, что эти взаимоотношения будут и дальше продуктивно развиваться и углубляться», — отметил руководитель департамента международных связей «Единой России» Константин Петриченко.

В свою очередь вице-спикер приднестровского парламента Галина Антюфеева заявила, что в ближайшей перспективе «будет поднят вопрос о предоставлении жителям Приднестровья, по примеру крымчан, возможности иметь российское гражданство параллельно с иным».