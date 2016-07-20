Нью-Йорк, США, 21 июля, 2016, 01:56 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Турции в иностранной валюте с уровня «BB+/B» до «BB/B». Прогноз по рейтингу «негативный», говорится в сообщении агентства.

Жан-Леон Жером. «Pollice Verso (также известна как Большие пальцы вниз).» 1873

Как комментируют аналитики S&P, понижение рейтинга отражает мнение агентства о том, что попытка государственного переворота «усилила разобщённость в политическом ландшафте» страны, что может подорвать рост инвестиционной среды Турции, а также создаёт дополнительные риски для способности Анкары пролонгировать свой внешний долг.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги Турции в национальной валюте также снижены с уровня «BBB-/A-3» до «BB+/B».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка государственного переворота в Турции была совершена военными в ночь на 16 июля текущего года. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предпринявшие попытку переворота лица заплатят высокую цену. Он назвал произошедшее предательством и обвинил в попытке переворота сторонников проживающего в США имама Фетхуллаха Гюлена.

По предварительным данным, в результате столкновений в Анкаре и Стамбуле погибли более 290 человек. Число задержанных военных, подозреваемых в участии в заговоре против действующих властей, достигло 6 000.