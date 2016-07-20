Кишинёв, 21 июля, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Правительство Молдавии 20 июля одобрило инициативу группы депутатов, предполагающую, что 9 мая в республике будет официально отмечаться «День Европы». Как передает ИА REGNUM, в молдавском правительстве сообщили, что «День Европы будет официально отмечаться одновременно с Днем Победы».

rover.info Нет фашизму

Авторы инициативы считают, что объявление 9 мая «Днем Европы» имеет «символическое значение для Республики Молдова, которая объявила европейскую интеграцию главной целью продвигаемой внешней политики».

Против инициативы выступила башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах, являющаяся членом правительства Молдавии. По ее информации, одобренная в правительстве законодательная инициатива предусматривает празднование 9 мая «Дня Европы» и исключение из реестра государственных праздников Дня Победы.

«9 мая 1945 года — один из немногих общенациональных праздников, объединяющих молдавское общество, вне зависимости от национальности, языка, веры и политических предпочтений. Традиционно в этот день сотни тысяч граждан во всех уголках нашей страны чествуют бессмертный подвиг дедов, внесших весомый вклад в разгром фашизма, и скорбят о многомиллионных жертвах Великой Отечественной войны», — заявила Влах.

По ее словам, любые попытки переписывания новейшей истории и наполнения даты 9 мая иным идеологическим содержанием «встретят резкий отпор в Гагаузии, как и по всей Республике Молдова». «В то же время сторонники европейского вектора могут выбрать любой другой из оставшихся 364 дней в году, чем докажут на практике свою толерантность и приверженность к демократическим ценностям», — добавила башкан.

Глава Гагаузской автономии обратилась ко всем парламентским фракциям с призывом отклонить данную законодательную инициативу «ради сохранения стабильности и укрепления общественного согласия в Республике Молдова».

До сих пор 9 мая в Молдавии официально отмечался День Победы. «День Европы» был неофициальным праздником, а мероприятия по этому поводу проводились в другие числа мая. В числе традиционных мероприятий, приуроченных в Молдавии к Дням Европы, с 2013 года фигурирует и гей-парад.

В январе 2016 года Высшая судебная палата Молдавии аннулировала личное решение мэра Кишинева либерала Дорина Киртоакэ объявить 9 мая в Кишиневе «Днем Европы» и праздновать его на центральной площади столицы вместо Дня Победы.

Тем не менее либералы в этом году все же сумели омрачить празднование Дня Победы, организовав по случаю 9 мая на центральной площади молдавской столицы выставку военной техники НАТО.

Министр обороны Молдавии от Либеральной партии Анатолий Шалару признался, что в День Победы он «не может веселиться, но лишь отдавать дань памяти». Ранее партийный руководитель Шалару, лидер либералов Михай Гимпу в бытность и.о. президента страны заявил, что не считает Молдавию страной-победителем во Второй мировой войне.