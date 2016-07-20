Минск, 21 июля, 2016, 01:23 — ИА Регнум. «По всей видимости, Павел Шеремет в очередной раз перешёл кому-то дорогу — как это было в Белоруссии. Только теперь подобное произошло на Украине. Другое дело, что его смерть стала выгодна многим, и многие на ней будут спекулировать. Раздуют на пару недель, «попиарятся», а потом все забудут», — заявил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая версии гибели в Киеве редактора оппозиционных СМИ Павла Шеремета.

bykvu.com Павел Шеремет

По мнению Радова, следователи могут столкнуться с проблемами установления не только истинных заказчиков преступления, но и цели. Машина, которой управлял Шеремет во время взрыва, принадлежала его гражданской жене — также известной медийной персоне, что вовсе не означает, что целью теракта был именно Шеремет. Но даже если целью был именно он, считает эксперт, то «не исключён коммерческий след» произошедшего, хотя политики — от Петра Порошенко до представителей ОБСЕ — делают акцент именно на политической подоплёке произошедшего, оказывая косвенное давление на следствие.

«Вполне вероятно, что если Шеремет погиб не случайно, то не за политику, а по коммерческим делам», — считает белорусский политолог.