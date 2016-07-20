Анкара, 21 июля, 2016, 00:32 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца после попытки военного переворота, передаёт телеканал Haberturk.

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Сообщается, что данное решение принято по рекомендации Совета безопасности страны, члены которого сочли, что режим чрезвычайного положения позволит оперативно реагировать на действия всевозможных террористических организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка государственного переворота в Турции была совершена военными в ночь на 16 июля текущего года. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предпринявшие попытку переворота лица заплатят высокую цену. Президент Турции назвал произошедшее предательством и обвинил в попытке переворота сторонников проживающего в США имама Фетхуллаха Гюлена.

По предварительным данным, в результате столкновений в Анкаре и Стамбуле погибли более 290 человек. Число задержанных военных, подозреваемых в участии в заговоре против действующих властей, достигло 6000.