Москва, 21 июля, 2016, 00:06 — ИА Регнум.



zhuravushka.com Московский детский театр танца «Журавушка»

Как сделать так, чтобы походка ребенка была изящной, а спина — прямой? Как распознать косолапость и победить плоскостопие? На эти вопросы ИА REGNUM отвечает руководитель московского детского театра танца «Журавушка» Надежда Иванова.

— Существует масса методов лечебной гимнастики, которые позволяют исправить недостатки и в походке, и в фигуре, — рассказывает Надежда. — Если, разумеется, это — не клинический случай, когда требуется вмешательство хирурга и ортопеда. Я же поделюсь своими наработками, полученными на занятиях хореографией с самыми обычными детьми…

ИА REGNUM: Один из самых распространенных недостатков у детей во все времена, это — плоскостопие. Как с ним бороться?

— Разумеется, упражнений много. Могу предложить одно — сезонное, сейчас ведь — период отпусков. Если вы с ребенком едете на море, научите его собирать камушки пальцами ног. Это — очень полезно, и укрепляет стопу, да и ребенку интересно. Он воспримет это упражнение, как игру.

ИА REGNUM: Наверняка можно придумать что-то подобное с камушками и дома. Но… как понять самому, что у ребенка плоскостопие? Многие родители считают, что если какая-то неправильность в походке проявляется, то когда чадо вырастет, они исправятся сами собой.

— Если идет завал стопы — это значит, что плоскостопие прогрессирует. Как вы понимаете, стопа должна быть сильной. Для ее укрепления, конечно, упражнения с камушком недостаточно. Есть и другие методы для того, чтобы поднимался свод стопы. Представьте себе, начинается занятие хореографией. Дети стоят у «станка» и зеркала. Мы начинаем с постановки корпуса, а при этом очень важно, чтобы стопа не «заваливалась». И тут есть свои маленькие хитрости, позволяющие детям встать правильно. Например, дети представляют, что в месте, где обычно находится супинатор, лежит воображаемый «орешек». И стоят они таким образом, как будто орешек, действительно есть. Я сама так училась с 4 лет, когда пришла в «Журавушку». А у меня было страшное плоскостопие и косолапость! Но все удалось исправить.

ИА REGNUM: «Орешек», конечно, хорошее упражнение и его можно «организовать» для ребенка дома, но несколько… статичное. Наверное, есть упражнения и «повеселей»?

— Конечно, существуют и более динамичные, хотя, чрезмерно подвижными их не назовешь. Например, упражнения на растяжение ахиллова сухожилия.

ИА REGNUM: Ахиллово сухожилие — это то самое, которое «тянется» от пятки до голени?

- Именно оно! Это очень важное сухожилие, помогает подвижной работе стопы и пальцев ног. С помощью него мышцы голени прикрепляются к пяточной кости. Ахиллово сухожилие — самое прочное в человеческом организме, но при физических нагрузках с ним могут возникнуть проблемы.

ИА REGNUM: Я читала, что растяжения и разрывы ахиллова сухожилия могут быть и у спортсменов, и у дачников, и даже у детей при неудобной обуви.

— Чтобы не было неприятностей, ахиллово сухожилие необходимо растягивать с помощью разных упражнений, для того, чтобы оно нормально воспринимало нагрузки. Но при этом не надо стремиться к немедленным результатам, а делать все размеренно и спокойно. Например, наклоны вперед. Еще одно упражнение, когда вы встаете на мыски, а потом опускаетесь. Мы на занятиях для растяжки делаем замок из рук и медленно поднимаем ноги. Есть и специальные упражнения в парах, но их лучше делать не дома, а под присмотром тренера.

ИА REGNUM: У вас ведь дети занимаются на пуантах? А это — не самая удобная обувь, дома ее тоже не наденешь. Какой тогда эффект от упражнений?

— Это я занималась на пуантах, а мои ученики — в мягкой балетной обуви. Они осваивают классический танец на любительском уровне, а это — вальс, например. Зачем им пуанты? Многим детям они вообще противопоказаны! Для пуант у ребенка должен быть маленький вес, сильные ноги и стопы, об укреплении которых мы сейчас с вами и беседуем. На занятиях любительской хореографией ребенок может быть даже полным, но — не чрезмерно. Это ведь на гимнастике — вход в зал через весы. И все же, иногда дети слишком уж полные. В этом случае, прежде чем заниматься с ребенком упражнениями дома, танцами в хореографическом кружке или же любыми видами спорта, надо сбалансировать питание, посоветоваться с врачом. Помните, что при занятиях идут нагрузки на суставы, на сердце, у детей начинается одышка. А это — вовсе не полезно для ребенка!

ИА REGNUM: Какие еще существуют упражнения для стопы?

— Этих упражнений очень много. Поделюсь одним из тех, которые мы делаем на занятиях. Обычно, когда дети поднимают ноги вверх, все почему-то тянут их косолапо. Правильно же, когда пятка «смотрит» вверх. Чтобы научить детей тянуть носок, как это нужно для укрепления стопы, я кое-что придумала. Итак, когда нога поднята, я снимаю кольцо, кладу его на пятку ребенку, и оно не должно упасть. Иногда вместо кольца я использую флэшку, это даже удобней. Для иллюстрации я специально сфотографировала этот процесс.

ИА REGNUM: У многих школьников спина напоминает вопросительный знак, причем, кривоватый. Уж слишком много времени проводят за компьютером и домашними заданиями. Что делать со спиной?

- У меня есть еще одна маленькая хитрость, которая позволяет решить эту проблему в игровой форме: «бутылка на столе». Я прихожу на занятия с бутылкой воды или кефира. Дети из положения «стоя, руки вверх» наклоняются в «уголок», и получается"стол». Я предлагаю всем посмотреть, какой у нас ровный «стол», и ставлю на спину ученику бутылку. (См. фотографию). Если спина у ребенка — прямая, то бутылка не должна с неё упасть! И все дети с удовольствием воспринимают эту игру. Кроме того, ребенка надо учить правильно сидеть за столом.

ИА REGNUM: Большинство родителей, даже тех, у кого — сидячая работа, понятия не имеет, как это надо делать. Недаром же многие из них жалуются на боли в спине. Старшее поколение рассказывает, как им в начальных классах длинную линейку за пазуху засовывали до самого сиденья, чтоб была ровная спина.

— Сидеть надо, выгнув спину и отставив «хвостик» назад. Посмотрите на фотографию с девочкой у рояля! Там все прекрасно показано. К тому же, нельзя придвигать стул к столу вплотную, как это любят делать строгие бабушки и дедушки.

ИА REGNUM: Но ведь всего этого недостаточно для исправления осанки!

— Осанка исправляется тогда, когда мы поддерживаем мышечный каркас. А для этого нужна работа спины. Мы гнем позвоночник: вперед-назад и вовсе стороны. Убираем мышечные зажимы. Очень полезно делать мостик, стойки, перекидки. Но повторюсь, что все это полезно, когда занятия рекомендует врач, потому что серьезные нарушения осанки и проблемы стопы одной только гимнастикой не исправишь.