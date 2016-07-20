Париж, 20 июля, 2016, 23:35 — ИА Регнум. «Теракт, произошедший в Ницце, является беспрецедентным по своей циничности и жестокости. Однако, при всей прискорбности ситуации, подобные происшествия являются своего рода индикаторами подготовленности служб, обеспечивающих безопасность граждан. А также обнажают истинное состояние миграционной обстановки и уровня преступности в стране», — об этом в комментарии ИА REGNUM заявил руководитель Ассоциации правоохранительных органов Алексей Лобарев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы у посольства Франции в Москве

«Мне приходилось по линии европейского профсоюзного полицейского Центра посещать в качестве эксперта и знакомиться с положением дел в Сербии, Австрии и Германии. Как показал анализ встреч и проведённых бесед с беженцами, а также с сотрудниками правоохранительных органов положение дел в этих странах очень сложное. Жалко, что неоднократные предложения России об объединение в борьбе с международным терроризмом не встретили понимания со стороны европейских партнеров.

Нападение на редакцию Charlie Hebdo 7 января 2016 года, после опубликованной карикатуры на пророка Мухаммеда, должно было стать переломным моментом в политике французских властей. Однако. этого не произошло. Многотысячная толпа на праздновании дня взятия Бастилии — это, априори, объект пристального внимания террористов. Тем более, при нынешней политической и миграционной ситуации. Однако, службами безопасности не были предприняты необходимые меры для защиты граждан от террористов. Трагедия в Ницце показала, что терроризм приобретает все более изощренные и циничные формы. Если взрывчатку правоохранительные органы научились искать и обезвреживать, то что — теперь в каждом большегрузе нужно видеть угрозу? А именно эту цель всегда преследовал террор — запугать как можно больше простых людей, а не только власти.

Вопрос, насколько быстро французские власти раскроют это преступление и задержат всех его фигурантов? А то, что дело не только в водителе большегруза. свидетельствует тот факт, что, по некоторым данным, он недавно перевёл родным в Тунис 100 тыс евро. Не менее важно, договорятся ли ведущие страны о реальном объединении в борьбы с терроризмом, начиная от противодействия тем, кто формирует его идеологическую и финансовую основу. И, кончая конкретными боевиками, которых надо задерживать, а то и уничтожать при подготовке и проведении терактов», — отметил эксперт.

«Это не первый теракт во Франции, который произошел за столь короткое время. И еще одно подтверждение транснационального характера преступности. Ни одно. даже самое сильное и влиятельное государство мира, не в состоянии в одиночку справиться с нарастающей угрозой терроризма. Франция не исключение. Необходимое условие международного сотрудничества государств в борьбе с терроризмом на любом уровне — выработка четких дефиниций. Кроме того, необходимо ужесточение ответственности лиц, в чьей компетенции контроль исполнения международны соглашений в области борьбы с терроризмом. С юридической точки зрения. также важно ужесточить национальное антитеррористическое законодательство, а спецслужбам — расширить компетенции по выявлению признаков и источников терроризма», — отметил в интервью специально для ИА REGNUM юрист, руководитель проекта «Народный адвокат» Илья Рейзер