Берлин, 20 июля, 2016, 23:28 — ИА Регнум. В Дурбане (ЮАР) сейчас проходит Международная конференция экспертов в области ВИЧ и СПИДа. Конференция показала, что СПИД является бичом не только Южной Африка, но также стран Восточной Европы, прежде всего России, передает ARD .

jacinta lluch valero 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом

Как передает телеканал, в последние годы в России заразились СПИДом около 120 тысяч человек, что очень много. Более 40% этих новых случаев заболевания произошли в гетеросексуальных отношениях. Это означает, что заболевание больше не ограничивается традиционными группами риска (наркозависимые, гомосексуалисты, проституирующие). Всего в России сейчас примерно 1,3 миллиона человек инфицированы. И их число продолжает расти.

Кроме того, в России все группы риска подвергаются стигматизации и криминализации. Гомосексуализм не запрещен, но не должны проявляться публично. Точно так же обстоит дело с проституцией или употреблением наркотиков, добавляет ARD.