Тегеран, 20 июля, 2016, 23:16 — ИА Регнум. Утром 20 июля состоялось первое заседание нового состава Совета стражей конституции ИРИ. Подробности работы Совета стражей сообщил пресс-секретарь организации Аббас Али Кадходайи на своем канале в мессенджере Telegram.

Parmida Rahimi Ахмад Джаннати

«Сегодня состоялось первое собрание обновленного Совета стражей конституции. Председателем был переизбран Ахмад Джаннати, заместителем председателя стал Мохаммад Реза Ализаде. В своем выступлении аятолла Джаннати поблагодарил верховного лидера Али Хаменеи за оказанное доверие», — написал Кадходайи в своем Telegram. На заседании члены Совета обсудили предстоящие в 2017 г. президентские выборы в Иране.

14 июля, согласно указу рахбара, в седьмой состав Совета вошли: действующий председатель Ахмад Джаннати, Мохаммад Реза Модарреси Язди и Махди Шабзендедар. Днем ранее трех членов Совета стражей выбрал Меджлис (парламент).

На голосование парламентариям глава судебной системы ИРИ Садек Лариджани предложил пять кандидатов. По итогам голосования в состав Совета вошли Аббас Али Кадходайи, Мохаммад Реза Ализаде и Сайед Фазулла Мусави.

24 мая представитель консервативного крыла Ахмад Джанати избран председателем Совета экспертов на двухлетний срок. Сохранив за собой место главы Совета стражей конституции, Джаннати сосредоточил в руках консерваторов два ключевых органа в политические системе Ирана.

В состав Совета стражей конституции входят 12 членов, шесть юристов и шесть факихов. Верховный лидер назначает 6 богословов, а оставшиеся 6 членов Совета утверждаются Меджлисом по предложению главы судебной системы ИРИ. Члены Совета избираются на шесть лет.

Совет отвечает за проверку кандидатов на выборах президента, парламента и Совета экспертов. Осуществляет надзор над выборами и проверяет соответствие нормам ислама законов, принятых в Меджлисе.