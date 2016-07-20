Москва, 20 июля, 2016, 22:53 — ИА Регнум. Во вторник, 19 июля, прошла встреча Президиума Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с первым заместителем главы Администрации президента РФ Вячеславом Володиным. Речь на встрече шла об итогах поездки членов СПЧ на Северный Кавказ, а также о мониторинговых задачах СПЧ на предстоящих выборах в Государственную думу.

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«Встречи президиума СПЧ с первым заместителем руководителя Администрации президента Вячеславом Володиным уже вошли в традицию и стали обычным форматом нашей совместной работы. Мы ценим этот формат за то, что он позволяет членам Совета непосредственно поднять интересующие их темы и получить разъяснения и поручения», — отметил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовит доклады президенту РФ Владимиру Путину по выявленным фактам издевательства над детьми в сиротских учреждениях в Северо-Кавказском федеральном округе и по совершенствованию системы профилактического учета экстремистов.

«Главной темой вчерашней встречи были итоги выездного заседания СПЧ в Северо-Кавказском федеральном округе, члены Совета рассказали, что они увидели», — передает ТАСС слова Михаила Федотова, — Мы рассказывали о проблемах в социальных учреждениях (в учреждениях для детей-сирот, в учреждениях для детей-инвалидов), в том числе о случаях издевательства над детьми, которые были нами выявлены, и Вячеслав Володин сказал, что обо всех этих случаях надо подготовить доклад президенту, чтобы были даны поручения. Мы сейчас такой доклад готовим».

По словам Михаила Федотова, члены СПЧ говорили о системных проблемах в детских учреждениях, которые можно было бы выявлять с помощью общественного контроля."Но волонтеров, как только они начинают этим контролем заниматься, сразу выгоняют, блокируют работу. Решением вопроса могло бы стать принятие специального закона об общественном контроле в социальных учреждениях», — считает глава СПЧ.

Вячеслав Володин рекомендовал СПЧ «больше контактировать с Открытым правительством в плане подготовки нормативных актов», — отметил Михаил Федотов.

Еще одной темой обсуждения правозащитников с первым заместителем главы администрации президента стало совершенствование системы профилактического учета экстремистов."Учет организован в целях борьбы с экстремизмом и терроризмом, но, к сожалению, этот профучет хотя и достигает цели облегчить поиск преступников, поскольку в рамках этого профилактического учета берут отпечатки пальцев у многих тысяч людей, но никаких профилактических целей он не достигает», — констатировал Михаил Федотов.

«Абсолютно не обоснованное включение людей в эти списки, в эту базу данных приводит только к радикализации настроений», — считает глава СПЧ.

По его словам, систему профилактического учета необходимо привести в соответствие с недавно принятым законом о профилактике правонарушений и привлечь к профилактической работе общественность, представителей гражданского общества. Глава СПЧ сообщил, что на эту тему также будет представлен доклад президенту.

Кроме того, СПЧ обеспечит мониторинг на думских выборах минимум в десяти регионах РФ.

«Мы обсудили перспективы работы мониторинговой рабочей группы по выборам. Было заявлено, что Администрация президента окажет всю необходимую помощь для организации ее работы в регионах», — сказал глава СПЧ.

«Мы постараемся покрыть максимальное число регионов, как минимум десять», — добавил он.

Согласно утвержденному СПЧ положению, «рабочая группа создается в целях содействия реализации избирательных прав граждан». Ее основной задачей будет аккумулирование информации, поступающей от мобильных мониторинговых групп, работающих в разных субъектах Российской Федерации, оказание содействия в урегулировании конфликтов и подготовка консолидированного доклада, содержащего выводы о причинах и условиях возникновения конфликтов в ходе избирательной кампании, а также о путях их предупреждения — для представления президенту.

Сопредседателями мониторинговой группы, координирующими ее работу, были избраны Игорь Борисов и Илья Шаблинский.

Член СПЧ Леонид Поляков уточнил, что в состав «головной» мониторинговой группы войдут все члены комиссии СПЧ по избирательным правам, а остальные члены Совета — по желанию. «Может так получиться, что весь Совет войдет в нее», — подчеркнул политолог.

Будут созданы и региональные мониторинговые группы. «В их составе будет не менее двух членов СПЧ, по два представителя от региональных уполномоченных по правам человека и общественных палат и по одному — от общественных организаций, занимающихся наблюдением за выборами», — рассказал Леонид Поляков.

Он отметил, что в состав групп не могут быть включены представители иностранных или международных организаций. «Это чисто российское наблюдение за выборами», — подчеркнул член СПЧ.

По словам Леонида Полякова, пока в составе региональных групп выразили желание работать 20 членов СПЧ.

«Соответственно, они могут работать в десяти регионах. Заявки уже есть по Санкт-Петербургу, Москве, Ленинградской, Московской, Астраханской и Самарской областях, а также по Краснодарскому краю», — уточнил Леонид Поляков.

На встрече с членов СПЧ с Вячеславом Володиным так же была обсуждена тема создания советов по правам человека при руководителях Москвы, Северной Осетии — Алании и Ингушетии.

«Было бы целесообразно в Ингушетии и Северной Осетии — Алании создать советы по правам человека при главах республик по образцу президентского совета», — сообщил Михаил Федотов, комментируя итоги совещания. По его словам, эти советы могли бы при участии президентского Совета создать совместную комиссию по преодолению последствий осетино-ингушского конфликта 1992 года.

«Это и вопросы социальные, которые надо было бы решать через возобновление федеральной целевой программы по Пригородному району, с одной стороны. С другой стороны, это вопросы поиска пропавших без вести, идентификации останков, чтобы все погибшие обрели свои могилы и имена на могильных камнях. Вот чем могла бы заняться такая комиссия из общественников», — пояснил глава СПЧ.

По его словам, первый заместитель главы Администрации президента Вячеслав Володин подчеркнул, что «это должны быть реально действующие советы, состоящие из людей небезразличных, из людей, беспокоящихся о том, чтобы улучшалась жизнь людей, а не из тех, кто будет бесконечно петь хвалу руководству республик, потому что такие симулякры не нужны, это будет лишь дискредитировать президентский Совет по правам человека».

«Мы поднимали вопрос о том, чтобы рекомендовать создать такой совет мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы президентскому Совету не приходилось заниматься сугубо московскими проблемами, в частности, проблемами многодетных матерей, голодающих сейчас с требованиями ускорения решения жилищной проблемы, с проблемами вырубок деревьев парка «Кусково», — заявил Михаил Федотов.