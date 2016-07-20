Анкара, 20 июля, 2016, 22:50 — ИА Регнум. Турецкие ВВС ищут пропавшие после неудавшегося военного мятежа турецкие боевые корабли. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в турецких военных кругах.

Jorge Guerra Moreno Турецкий фрегат класса «Явуз»

Сообщается, что командование турецких ВВС послало истребители F-16 на поиски пропавших кораблей. Ранее сообщалось, что 14 боевых кораблей ВМС Турции после неудавшегося военного мятежа в ночь на 16 июля, не вышли на связь с командованием флота. Более того, сообщалось, что мятежникам удалось захватить фрегат ВМС Турции «Явуз» и командующего флотом.

СМИ сообщали, что на пропавших кораблях могут находится мятежники и они собираются увести суда в греческие или российские порты.

Официальная Анкара опровергает эту информацию, и заявляет, что корабли никуда не пропадали, а продолжают находится на рейдах в Черном и Эгейском морях. Власти Греции также сообщали, что турецкие боевые корабли не заходили в их порты.

Однако сегодня, западные СМИ утверждают, что турецкие F-16 ищут пропавшие корабли.