Санкт-Петербург, 20 июля, 2016, 22:35 — ИА Регнум. В Петербурге предъявлено обвинение за организацию незаконного детского лагеря, выявленного в Курортном районе города в ходе проверок, проводившихся после трагедии на Сямозере в Карелии.

Детский рюкзак

Как сообщили сегодня, 20 июля, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, 39-летняя Мария Кричка обвиняется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, супруги Вадим и Мария Кричка в июне 2016 года организовали в частном доме в поселке Решетниково отдых 11-ти несовершеннолетних детей (от 5 до 16 лет) в незарегистрированном лагере «Детская уДача».

Супруги не имели разрешения территориальных органов Роспотребнадзора и МЧС России на организацию отдыха детей и оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. «В частности, в местах, где спали и питались дети, были антисанитарные условия, на территории лагеря отсутствовала противопожарная сигнализация, огнетушители, завалены эвакуационные выходы», — пояснили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Мария Кричка была задержана, и ей избрана мера пресечения, а Вадим Кричка пока скрывается от следствия и находится в розыске.

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Как добавили в органах СКР по Петербургу, одновременно продолжается расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Детский оздоровительный лагерь «Северная Зорька» Дмитрия Марченко, подозреваемого в организации в июне 2016 года на территории того же Курортного района детского отдыха, не отвечающего требованиям безопасности.

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