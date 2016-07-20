Тегеран, 20 июля, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Арабские СМИ со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре утверждают, что российские военные предупредили национальную разведслужбу Турции (MIT) о готовящемся военном мятеже. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает иранское агентство Fars.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Сообщается, что российские военнослужащие, якобы перехватили и декодировали радиосообщения мятежников о готовности армии начать военный переворот в Турции. Утверждается, что именно благодаря этому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган смог вовремя покинуть отель в Мармарисе и не попасть в руки мятежников.

Как именно российским военным удалось получить доступ к секретной информации не уточняется, однако арабские СМИ напоминают, что российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии находится разведывательное подразделение российской армии, оснащенное современными средствами перехвата.

Напомним, попытка военного мятежа провалилась и режим Эрдогана удержал власть. После этого начались массовые репрессии. Идут чистки в армии, органах власти, судебной системе. Десятки тысяч сотрудников уволены из учебных заведений. Всем чиновникам запрещен выезд за рубеж. В стране планируется ввести смертную казнь.