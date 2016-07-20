Киров, 20 июля, 2016, 22:14 — ИА Регнум. Большинство показателей стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2020 года не соответствуют заданному в ней сценарию. Как сообщили в областном Заксобрании, об этом было заявлено в ходе заседания комитета по экономическому развитию, промышленности, торговле и предпринимательству.

GedR Zholobov Скульптурная группа «Семья» в Кирове, выполненная по канонам дымковской игрушки

По данным областного Минэкономики, прорыв произошёл только в отрасли жилищного строительства. Благодаря господдержке в 2015 году был поставлен рекорд по количеству сданного жилья — 726 тыс. кв. метров. Темпы роста при плане в 140% составили 170%.

Положительным можно также назвать демографический показатель по соотношению рождений и смертей.

Кроме того, в министерстве отмечают некоторые достижения в сфере капитальных вложений — по инвестиционной привлекательности регион поднялся на 10 пунктов и занял 15 место в общероссийском рейтинге субъектов Федерации. Наибольшего значения инвестиции в основной капитал в Кировской области достигли к 2013 году, но к 2015 произошло падение до плана 2012 года.

Остальные показатели не соответствуют инновационному сценарию развития экономики и социальной сферы, на который правительство области сделало ставку в 2008 году, при принятии стратегии.

По мнению депутатов, реальная ситуация ближе к инерционному варианту.