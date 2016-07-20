Санкт-Петербург, 20 июля, 2016, 22:09 — ИА Регнум. Сбербанк предоставил дочерней компании «Газпром нефти» — «Газпромнефть Шиппинг» — кредит на 14 млрд рублей для финансирования проекта по строительству ледоколов для работы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом 20 июля сообщил замглавы правительства Ленобласти, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, передает корреспондент ИА REGNUM. Эти деньги будут вовлечены в экономику Ленобласти, поскольку строить ледоколы будет ПАО «Выборгский судостроительный завод» (входит в ОСК).

gazprom-neft.ru Месторождение Новопортовское — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений ЯНАО

Гарантии под кредит в рамках программы Фонда развития промышленности Сбербанку выдал Внешэкономбанк (ВЭБ). «Очень серьезные деньги поступили: почти 14 млрд рублей — льготный кредит под 11,5% получила компания «Газпромнефть Шиппинг», — сказал Дмитрий Ялов.

Напомним, в августе прошлого года межведомственная комиссия при Минэкономразвития отобрала проект «Газпром нефти» по разработке Новопортовского месторождения в ЯНАО для проектного финансирования. Предполагается финансирование строительства двух ледоколов класса Icebreaker-8. Объем необходимых для строительства ледоколов кредитных средств составляет 13,94 млрд рублей. Общая стоимость судов — 17,43 млрд рублей. Планируется, что ледоколы будут сданы к началу 2018 года.

АО «Объединенная судостроительная корпорация», в которую входит «Выборгский судостроительный завод», поддержала инициативу «Газпром нефти» и просила одобрить заявку на финансирование на министерском уровне. Поддержку проекту строительства ледоколов оказало и правительство ЯНАО.

Минэкономразвития запустило программу помощи инвестиционным проектам, реализуемым на основе проектного финансирования, в октябре 2014 года. По ее условиям, процентная ставка для конечных заемщиков не должна превышать 11,5% годовых.

Новопортовское — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазовых месторождений в ЯНАО. Его извлекаемые запасы — более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа. В 2015—2017 гг. «Газпром нефть» планировала вложить в Новопортовское 170 млрд руб. Общий объем инвестиций в проект «Новый порт» оценивается в 458,3 млрд рублей.