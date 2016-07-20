Минск, 20 июля, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии издал приказ № 55 от 12 июля «О системе противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях электросвязи», которым предписано установить тотальный контроль за IP-телефонией. Тест документа опубликован 20 июля на Национальном правовом интернет-портале постсоветской республики.

Цитата из к/ф «1984» (реж. Майкл Рэдфорд, Великобритания, 1984 г.)

Начальник ОАЦ Сергей Шпегун приказал: «Создать на республиканском унитарном предприятии «Национальный центр обмена трафиком» программно-технический комплекс противодействия нарушениям порядка пропуска трафика». Приказом также утверждено «Положение о системе противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях электросвязи».

Согласно документу, операторы электросвязи и интернет-провайдеры с 18 сентября будут обязаны выявлять трафик IP-телефонии и блокировать его при обнаружении нарушений порядка пропуска, установленного ОАЦ. ЦНОТ в свою очередь будет следить, насколько операторы и провайдеры прилежны в пресечении попыток «народца» обойти госмонополиста «Белтелеком» и позвонить дешевле с мобильного на стационарный телефон, а то и вовсе из края «рыночного социализма» в капстрану.

ОАЦ обязал зарегистрировать все программно-технические средства IP-телефонии, а также обеспечить идентификацию их физического нахождения и пользователей, вести учёт использования IP-адреса и прочих сведений, достаточных для сбора полной информации об абоненте, круге его контактов и так далее. Орган также определил комплекс мер по противодействию сокрытия данной информации и попыток обойти установленный порядок пропуска трафика.

Президентская спецслужба фактически запретила использовать программные и технические средства «для преобразования протокола обмена данными, по которому передаются голосовые и иные сообщения электросвязи от вызывающего абонента, и для передачи этих сообщений вызываемому абоненту с использованием абонентских номеров, не принадлежащих вызывающему абоненту». Также запрещены «передача сообщения электросвязи с подменой номера вызывающего абонента электросвязи; передача сообщений электросвязи между операторами электросвязи (межсетевое взаимодействие и соединение с иностранными операторами электросвязи) с нарушением требований, установленных законодательством; использование услуг иностранных юридических лиц для осуществления телефонных вызовов на абонентские номера из ресурса нумерации, выделенного операторам электросвязи; передача трафика IP-телефонии с использованием программных, программно-технических средств, не зарегистрированных в установленном порядке, установленном настоящим Положением и иными актами законодательства; передача трафика IP-телефонии с использованием абонентского номера из ресурса нумерации, выделенного оператору электросвязи вызываемого направления».

Нарушителей новых правил будут блокировать, при этом достаточно «подозрительного поведения», а избавиться от блокировки можно будет через судебное решение. Всех нарушителей и подозреваемых внесут в специальный реестр, там же окажутся организации и средства коммуникации, а также многое другое, например — «сведения об иных лицах, участвовавших в совершении нарушения; иные сведения, необходимые для функционирования комплекса технического противодействия, в том числе при его развитии и совершенствовании».

Отметим, что создателям мессенджеров типа Skype, Viber, WhatsApp, Line и аналогичных беспокоиться нечего: если раньше ставился вопрос о поиске способов получить с них деньги просто за то, что подданные Александра Лукашенко используют данные продукты условно бесплатно (за доступ в Интернет они всё равно платят, и немало), обходя опосредованно предоставляемые госструктурами неадекватно дорогие услуги, то теперь соблюдение интересов государства, не совпадающее с интересами граждан и создателей программных продуктов, станет головной болью сотовых операторов и интернет-провайдеров.