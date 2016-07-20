Нижний Новгород, 20 июля, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Винницкая область Украины отказалась от сотрудничества с Нижегородской областью. Как сообщили ИА REGNUM в департаменте внешних связей нижегородского правительства, соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, действовавшее 16 лет, расторгнуто по инициативе украинской стороны.

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Соглашение между администрацией Нижегородской области Российской Федерации и Винницкой областной государственной администрацией Украины было заключено 24 октября 2000 года в Киеве.

Письмо о его расторжении за подписью главы Винницкой областной государственной администрации Валерия Коровия поступило на имя губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева 20 апреля 2016 года. В нем сообщается, что решением VI заседания Винницкой областной рады VII созыва соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами расторгнуто.

В соответствии со статьей 11 указанного соглашения его действие прекращается по истечении трех месяцев с даты получения одной из сторон письменного уведомления о расторжении от другой стороны. Таким образом, с 20 июля 2016 года соглашение прекратило свое действие.

По данным украинских СМИ, инициатором расторжения соглашения с российскими регионами стал депутат винницкого депутат облсовета Алексей Фурман. Причиной расторжения стала ситуация на востоке Украины.