Берлин, 20 июля, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Германский таблоид Bild решил ещё сильнее включиться в информационную войну против российских спортсменов. Сегодня, 20 июля, издание сообщило, что в случае, если российская олимпийская сборная будет допущена до Игр, то Bild не будет включать российских спортсменов в общий медальный зачет и не будет информировать своих читателей о победах спортсменов из РФ.

daniel zimmel

Журналист Bild Вальтер Штратен пишет, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах якобы уклонился от «четкого решения» относительно участия российской сборной в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Он имеет ввиду заявление МОК о том, что судьба российской сборной будет решена после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Олимпийского комитат России (ОКР) к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Шартерн утверждает, что Bild свое решение уже приняла. «Если Россия все же сможет принять участие в Олимпийских играх, Bild не будет включать ее в общий медальный зачет. Результаты российских спортсменов будут таким образом денонсированы», — пишет издание.

При этом признает, что на Западе тоже есть спортсмены, попавшиеся на допинге. «Неужели на Западе все атлеты чистые, и только русские принимают допинг? Ерунда! Конечно, и в немецком спорте есть допинг (например, Университет Фрайбурга). Конечно, американцы тоже употребляли запрещенные таблетки (например, Лэнс Армстронг)», — пишет Bild.

Но ситуация в России намного страшнее, считает издание, так как там (о ужас!» существует страшная государственная «допинговая программа», поддержанная на уровне министерства, спецслужб, и чуть ли не Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило доклад в котором утверждает, что в России действует государственная «допинговая программа». Вменяемых доказательств доклад не содержит.