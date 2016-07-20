Рим, 20 июля, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Не имеет значения, кто действующий президент, не имеет значения, по какому пути движется правительство. Журналистов на Украине убивают. Каким бы ни был режим, демократический или авторитарный, прорусский или проевропейской, журналисты на Украине умирают насильственной смертью, — написал итальянский журнал EastJournal по поводу убийства известного журналиста Павла Шеремета в среду, 20 июля.

Рене Магритт. Искусство беседы. 1951

«Смерть Павла Шеремета, который был убит в Киеве 20 июля в автомобиле бомбой, подтверждает шаткое положение свободы прессы в стране. Имя Павла Шеремета связано с длинной и незаконченной борьбой за свободу слова и прессы в странах бывшего советского блока».

В статье приводится подробная биография журналиста и количество полученных премий. Что касается мотивов убийства, то издание, ссылаясь на заявления прокуратуры Украины, пишет о трех возможных мотивах преступления: профессиональный, личный и так называемый русский след. Как подчеркивается в тексте, критический подход, принятый газетой «Украинская правда» в отношении Москвы и пророссийских олигархов, мог стать причиной убийства журналиста.

«Следует помнить, — продолжает EastJuornal, что новая олигархия у власти в стране родом из Днепропетровска, президент Порошенко один из ее членов, однако сегодня этот клан переживает большие внутренние напряжения, обостренные войной в Донбассе. Несмотря на Евромайдан, Украине тяжело перейти к настоящему демократическому режиму, а правящий класс сегодня не сильно отличается — по методам и целям — от предыдущего». По мнению редакции, контроль за средствами массовой информации является составным элементом украинской системы власти. Другим элементом является использование криминальных группировок, через которые можно навязать свое господство, господство олигархов и диссидентов, членов дружественных или конкурирующих групп. Убийство является инструментом власти. «Что действительно важно выяснить, так это не то, кто положил бомбу в машину Шеремета, но выявить сеть интересов, с которой все и начинается. Не такая уж и простая задача для сегодняшней Украины», — пишет в заключение журнал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля в Киеве, в его машину было заложено взрывное устройство. Последние пять лет Шеремет жил и работал на Украине в газете «Украинская правда».