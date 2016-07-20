Брюссель, 20 июля, 2016, 20:57 — ИА Регнум. В результате многочасовой спецоперации, полиция Брюсселя (Бельгия) задержала подозрительного мужчину на площади у театра Ла Монне. Об этом сегодня, 20 июля, пишет Libre Belgique.

Иван Шилов ИА REGNUM Брюссельский спецназ

Операция по задержанию крайне подозрительного мужчины началась сегодня днем. Подозреваемый был одет в пальто, из-под которого торчали провода. Силовики создали периметр безопасности вокруг места проведения спецоперации.

Когда подозреваемый был задержан, выяснилось, что это всего-навсего студент-физик. Молодой человек проводил некоторые исследования, связанные с радиацией и распространением волн. При нем было найдено лишь научное оборудование.